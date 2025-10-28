اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج کر لیاگیا، بتایا جاتا ہے کہ محلہ اسلام آباد کالونی میں اﷲ دتہ نامی شخص نے 5سالہ مسماۃ(ا) جو کہ چیز لینے محلے کی دوکان پر جا ر ہی تھی کو اپنے گھر لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
