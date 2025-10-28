صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج کر لیاگیا، بتایا جاتا ہے کہ محلہ اسلام آباد کالونی میں اﷲ دتہ نامی شخص نے 5سالہ مسماۃ(ا) جو کہ چیز لینے محلے کی دوکان پر جا ر ہی تھی کو اپنے گھر لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

