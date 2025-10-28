ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کروڑوں کا سامان غائب اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی
اور کشمیری عوام سے لازوال یکجہتی کا اظہار کیا،مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت ہر سال یہ دن مناتے ہیں تاکہ عالمی برادری کو یاد دلایا جا سکے کہ بھارت نے اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور تقسیمِ ہند کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے ۔
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کے دوران پرانی عمارت سے اٹھایا گیا کروڑوں روپے مالیت کا سامان غائب، اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی مچ گئی ،جبکہ افسر پرانی تاریخوں میں سامان کی گمشدگی اور دیگر معاملات کی ڈاکومنٹیشن مکمل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے ، ذرائع کے مطابق ڈویژنل ٹی بی ہسپتال کی حا ل میں تعمیر نو مکمل ہونے کے بعد اسے فعال کر دیا گیا جبکہ پرانی عمارت مسمار کرنے کے دوران لگے لگ بھگ 20سے زائد ائیر کنڈیشنز ،لاکھوں روپے مالیت کا فرنیچر، آکسیجن سلنڈرز اور جراحی آلات ومشینری و دیگر قیمتی سامان آر ایچ سی 104شمالی میں عارضی طور پر رکھوا یا گیا تھا، معلوم ہوا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ ،سٹور کیپر اور سی او آفس کے اکاؤٹینٹ و دیگر کی مبینہ سا ز با ز سے مذکورہ بیشتر سامان غائب ہو گیا،
اور خاموشی اختیار کر لی گئی تاہم حال ہی میں ملازمین کے تبادلوں کے بعد عقدہ کھلتے ہی اینٹی کرپشن کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، جس پر اینٹی کرپشن حکام نے سامان کے متعلق پوچھا تو سی او آفس اور ٹی بی ہسپتال میں کھلبلی مچ گئی، ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی انتظامیہ اور سی او ہیلتھ آفس کے ذمہ دار خود کو بچانے کیلئے سابقہ تاریخوں میں سامان کے غائب ہونے کے بارے میں پوچھ گچھ کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن میں مصروف ہیں ، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے چھان بین کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے ۔