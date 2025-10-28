شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شادی ایکٹ کی خلاف ورزی کی اطلاع پر پولیس کا شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں لگ گئیں، بتایا جاتا ہے کہ 107جنوبی میں سانو ل نامی وجوان کی شادی کی تقریب میں اونچی آواز سے ساؤنڈ سسٹم چلا کر ہلا گلا کیا جا رہا تھا کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی، ساؤنڈ سسٹم آپریٹر ساحل مسیح کو سامان سمیت قابو کر لیا جبکہ دولہا اور دیگر شرکاء فرار ہو گئے ، پولیس نے سانول سمیت دس سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
