14 ارب کا سیوریج منصوبہ 24 نومبر سے کام شروع
میگا سیوریج سسٹم ماسٹر پلان 2050تک کی ضروریات کومدنظر رکھ کر تیار،منصوبہ دو مرحلوں میں 24 ماہ میں مکمل،ناکارہ ڈسپوزل اسٹیشنز ختم ، جدید نظام متعارف
سرگودھا(نعیم فیصل سے )شہر میں 14 ارب روپے کے میگا سیوریج سسٹم کے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دیتے ہوئے منصوبے کا آغاز 24 نومبر سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مجوزہ ماسٹر پلان کے مطابق منصوبہ شہر کی 2050 تک کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور اسے دو زونز (زون A اور زون B) میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ زون اے کا تخمینہ 7 ارب 13 کروڑ روپے اور زون بی کا تخمینہ 6 ارب 91 کروڑ روپے لگایا گیا ہے ، جن کی باقاعدہ منظوری ہوچکی ہے منصوبہ دو مرحلوں میں 24 ماہ کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت پرانے اور ناکارہ ڈسپوزل اسٹیشنز کو ختم کر کے جدید نظام متعارف کرایا جائے گا۔
زون اے میں علی پارک، محمدی کالونی، عیدگاہ، استقلال آباد اور 79 شمالی کے پرانے ڈسپوزل اسٹیشنز کو ختم کر کے ان کی نکاسی کا نظام سلانوالی ڈسپوزل سے منسلک کیا جائے گا جس کی استعدادِ کار 45 کیوسک سے بڑھا کر 100 کیوسک کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔ اسی طرح زون بی میں فاضل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گل والا، بلاک اے اور سی سٹلائیٹ ٹاؤن کے ڈسپوزل اسٹیشنز کو بند کر کے جناح کالونی ڈسپوزل اسٹیشن کی اپ گریڈیشن تجویز کی گئی ہے ۔ ان تمام علاقوں سے نکاسی آب بذریعہ گریویٹی ایف ایس ڈرین میں منتقل تجویز کی گی ہے ،اسی طرح شہر میں تین مقامات پر سٹوریج ٹینک بھی تجویز کیے گئے ہیں، جن میں بلاک نمبر 31، کمپنی باغ اور رحمت العالمین پارک شامل ہیں،اورحکومتی فیصلہ کے مطابق منصوبے کا باضابطہ آغاز 24 نومبر 2025 کو متوقع ہے ۔