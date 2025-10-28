یومِ سیاہ کشمیر پر ریلیاں،مظاہرے اور سیمینارز،بھارت کیخلاف نعرے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ملک بھر کی طرح سرگودہا ڈویژن میں بھی یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے ، جوش و ولولے اور یکجہتی کے مظاہروں کے ساتھ منایا گیا۔ ڈویژن کے تمام اضلاع کی تحصیلوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، مظاہرے اور سیمینارز منعقد کیے گئے جن میں سرکاری افسران، اساتذہ و طلباء ، وکلا، تاجروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔سرگودہا شہر میں مرکزی احتجاجی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد اور اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر کی قیادت میں آرٹس کونسل کمپلیکس سے نکالی گئی جو جی پی او چوک پر اختتام پذیر ہو ئی۔
ریلی میں شریک شرکاء نے بینرز، پلے کارڈز اور پاکستانی و کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے جن پر ‘‘کشمیر بنے گا پاکستان ’’‘‘ظلم بند کرو بھارت’’ اور ‘‘اقوامِ متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرو’’ جیسے نعرے درج تھے ۔ شرکاء نے بھارت کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی۔۔۔اور کشمیری عوام سے لازوال یکجہتی کا اظہار کیا،مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت ہر سال یہ دن مناتے ہیں تاکہ عالمی برادری کو یاد دلایا جا سکے کہ بھارت نے اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور تقسیمِ ہند کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے ۔