سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان نیازی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے
واں بھچراں (نمائندہ دنیا) میانوالی پولیس کے سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان نیازی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے۔ مرحوم واں بھچراں کے رہائشی تھے۔
گزشتہ روز پولیس فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں تھانہ پپلاں میں تعینات سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان راولپنڈی ہائی کورٹ پیشی پر گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر اچانک دل کی تکلیف ہوئی۔ساتھی اہلکاروں نے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا، مگر تکلیف شدید ہونے کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کرگئے۔ مرحوم کو منگل کے روز آبائی گاؤں واں بھچراں میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ نمازِ جنازہ ریلوے گراؤنڈ واں بھچراں میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی و شہری حلقوں، ضلع بھر سے سیاسی شخصیات، تاجروں، پولیس افسران، اہلکاروں، دوست احباب اور سیکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔