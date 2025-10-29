صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان نیازی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے

  • سرگودھا
سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان نیازی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے

واں بھچراں (نمائندہ دنیا) میانوالی پولیس کے سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان نیازی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے۔ مرحوم واں بھچراں کے رہائشی تھے۔

گزشتہ روز پولیس فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں تھانہ پپلاں میں تعینات سب انسپکٹر حفیظ اللہ خان راولپنڈی ہائی کورٹ پیشی پر گئے ہوئے تھے کہ واپسی پر اچانک دل کی تکلیف ہوئی۔ساتھی اہلکاروں نے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا، مگر تکلیف شدید ہونے کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کرگئے۔ مرحوم کو منگل کے روز آبائی گاؤں واں بھچراں میں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ نمازِ جنازہ ریلوے گراؤنڈ واں بھچراں میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی و شہری حلقوں، ضلع بھر سے سیاسی شخصیات، تاجروں، پولیس افسران، اہلکاروں، دوست احباب اور سیکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر