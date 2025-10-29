شاہپور میں چوری کی وارداتیں لاکھوں کا سامان اڑا لیا گیا
شاہپور (نمائندہ دنیا) مختلف چوری کی وارداتوں میں نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا کر فرار ہو گئے۔
قادریار کے زرعی رقبے سے پنکھا (ڈلیوری) مالیتی 40 ہزار روپے ، ذوالفقار کا پیٹر پنکھا 75 ہزار روپے ، خدیجہ بی بی کے گھر سے گھریلو سامان مالیتی 2 لاکھ روپے ، محمد منظور کا موٹرسائیکل 30 ہزار روپے ، جبکہ عبدالرحمٰن کے زرعی رقبے سے سولر موٹر مالیتی 1 لاکھ 15 ہزار روپے چوری کر لیے گئے ۔پولیس نے تمام وارداتوں کے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں، تاہم فی الحال کسی بھی چوری کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔