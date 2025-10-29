صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش، ملزم گرفتار

میانوالی (نامہ نگار + ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی پولیس کی کاروائی، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم اسلحہ آتشیں بندوق 12 بور رپیٹر سمیت گرفتار۔۔۔

 مقدمہ درجڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کے خصوصی احکامات کی روشنی میں سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ سٹی سب انسپکٹر لیاقت رسول خان اور ان کی ٹیم نے عنایت اللہ ولد محمد صدیق سکنہ محلہ رمضان آباد کو اسلحہ آتشیں بندوق 12 بور رپیٹر سمیت گرفتار کرلیا۔ڈی پی او میانوالی نے اس کاروائی پر پوری ٹیم شاباش دی اور تمام افسران کو سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے احکامات جاری کیے ۔ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے یا غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

