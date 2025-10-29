فاروقہ : تجاوزات کیخلاف آپریشن، شہریوں کا خیر مقدم
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورسز کا فاروقہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ، تھڑے اور شیڈ گرا دئیے گئے۔
مین روڈ، سجوکہ روڈ، وجھوکہ روڈ سمیت تجاوزات کی بھرمار سے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا تھا، مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ شہری ایک طویل عرصے سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ دورانِ آپریشن شہریوں نے ٹیم کا خیرمقدم کرتے ہوئے زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔اس موقع پر اے سی ساہیوال ماہم مشتاق، پیرا فورس کے انچارج مہتاب، انکروچمنٹ آفیسر مہر ممتاز، پولیس اور بلدیہ کا عملہ موجود رہا۔