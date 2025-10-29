صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کلورکوٹ :قتل ہونیوالے 2اساتذہ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کلورکوٹ کے علاقے وٹھوئے والہ میں گزشتہ روز فائرنگ سے قتل ہونے والے دونوں اساتذہ اعجاز ڈتوری اور رضوان خان کی نمازِ جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔

گزشتہ روز اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے مخالفین نے فائرنگ کر کے دونوں اساتذہ کو قتل کر دیا تھا۔مقتول ٹیچر اعجاز ڈتوری کی نمازِ جنازہ اھیراں والہ میں جبکہ رضوان خان کی نمازِ جنازہ اشرف والہ میں ادا کی گئی۔ نمازِ جنازہ میں ہر طبقۂ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ دونوں مرحومین کو ان کے آبائی قبرستانوں میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

