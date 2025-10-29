پنجاب بار کونسل الیکشن، بھیرہ میں پولنگ یکم نومبر کو ہوگی، 178 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے
بھیرہ(نامہ نگار)پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے سیشن ڈویژن بھیرہ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ روم کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے۔
تحصیل بار بھیرہ کے بانی سابق جنرل سیکرٹری مہر محمد نواز ایڈووکیٹ کے مطابق بھیرہ میں 178 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سرگودہا ڈویژن کی پانچ نشستوں میں سے دو سرگودہا جبکہ خوشاب، میانوالی اور بھکر کی ایک ایک نشست ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ رکن میاں عبدالقدیر جالپ دوبارہ امیدوار ہیں جبکہ راؤ فضل الرحمن الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ۔ بھیرہ بار کے 103 ہائی کورٹ اور 75 لوئر کورٹ وکلاء اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔