26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کی با لا د ستی کمز ور ہو چکی :شفقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان نے کہا ہے کہ قومیں آ ئین و قا نو ن کی با لا د ستی اور ا نصاف کی فراہمی سے ترقی کر تی ہیں۔۔۔
26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں آئین و قا نو ن کی با لا د ستی کمز ور ہو چکی ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر در اصل انصاف کے قتل کے مترادف ہے پا کستا ن تحریک انصاف با نی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہا ئی کیلئے مکمل طور پر متحد اور متحرک ہے کیونکہ و ہ ر و لز آ ف لا ء کے لیے بھر پور جدوجہد کررہے ہیں ہمیں امید ہے کہ عمران خا ن کو ضرور انصاف ملے گا۔ پاکستا ن تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کر ملک پر مسلط ہو نے وا لے کرپٹ ٹو لے د ن گنے جا چکے ہیں