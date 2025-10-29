صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے سروس ایریاز میں مہنگی اشیا بیچنے پر کارروائیاں

  • سرگودھا
موٹروے سروس ایریاز میں مہنگی اشیا بیچنے پر کارروائیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز میں اشیائے خورد و نوش مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں گزشتہ روز بھی جاری رہیں۔

پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر مقصود نے سیال موڑ سروس ایریاز پر اچانک چھاپے مار کر مہنگی فروخت پر 5 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے۔ دکانداروں نے اشیائے خوردونوش کے مقررہ نرخ نامے میں ٹیمپرنگ کر رکھی تھی اور تین گنا زائد قیمتیں وصول کی جا رہی تھیں۔ موٹروے پر سفر کرنے والے مسافروں سے اضافی رقوم وصول کرنے والے پانچوں دکانداروں کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر