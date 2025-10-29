موٹروے سروس ایریاز میں مہنگی اشیا بیچنے پر کارروائیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز میں اشیائے خورد و نوش مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں گزشتہ روز بھی جاری رہیں۔
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر مقصود نے سیال موڑ سروس ایریاز پر اچانک چھاپے مار کر مہنگی فروخت پر 5 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کروا دیئے۔ دکانداروں نے اشیائے خوردونوش کے مقررہ نرخ نامے میں ٹیمپرنگ کر رکھی تھی اور تین گنا زائد قیمتیں وصول کی جا رہی تھیں۔ موٹروے پر سفر کرنے والے مسافروں سے اضافی رقوم وصول کرنے والے پانچوں دکانداروں کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔