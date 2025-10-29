ماں بیٹے نے شادی شدہ بیٹی کو اینٹیں مار کر زخمی کر دیا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے منظور حیات کالونی میں افسوسناک واقعہ، ماں اور بیٹے نے مل کر شادی شدہ بیٹی کو اینٹیں مار کر زخمی کر دیا۔
متاثرہ خاتون بشریٰ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے جو اس کی ماں اور بھائی کو پسند نہیں تھا۔گزشتہ روز وہ اپنے ڈیڑھ سالہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے گلی میں گئی تو ماں اور بھائی نے اینٹیں اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا۔اینٹیں سر اور جسم پر لگنے کے باعث بشریٰ بی بی شدید زخمی ہو گئی۔پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ماں اور بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔