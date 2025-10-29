صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم انسانی ترقی کا بنیادی زینہ ، معاشرتی بہتری کا راستہ تعلیم سے ہی ممکن :حافظ مشتاق خان

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا) سیاسی و سماجی شخصیت حافظ مشتاق خان نے میڈیا سے ملاقات میں کہا ہے کہ تعلیم انسانی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔۔۔

 بلکہ معاشرے کی بہتری میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم انسان کو شعور، علم اور ہنر فراہم کرتی ہے ، جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے اور بہتر مستقبل کی تعمیر کے قابل ہوتا ہے ۔ تعلیم یافتہ معاشرے ترقی یافتہ اور خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ تعلیم لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض کا احساس دلاتی ہے ۔حافظ مشتاق خان نے مزید کہا کہ تعلیم کے بغیر انسان جہالت اور پسماندگی کا شکار رہتا ہے ۔ تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اس کی اہمیت کو کبھی نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے ۔

