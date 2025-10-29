صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کا تحصیل پپلاں کے مختلف مراکز صحت کا دورہ

  • سرگودھا
سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کا تحصیل پپلاں کے مختلف مراکز صحت کا دورہ

کندیاں (نمائندہ دنیا )سی ای او ہیلتھ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک ہر نو لی، سندانوالہ اور بالا شریف کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر عملہ کی حاضری۔۔۔

 صفائی ستھرائی کے نظام، میڈیسن سٹوروں کی انسپکشن اور مراکز صحت پر فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی ای او ہیلتھ نے مراکز صحت کے انچارج ڈاکٹرز اور عملہ کو ہدایت کی کہ وزیرا علیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ان ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو علاج معالجہ کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور ان مراکز صحت پر صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ خطرناک حد تک بڑھ گئی ، شہری بیمار

پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز کی آگاہی کیلئے تربیتی سیشن

نکاسی آب کی بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :ایم ڈی واسا

کمشنر کا چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

اوپن ڈور پالیسی عوامی ریلیف کی ضمانت :ڈی سی عمر عباس میلہ

غیر قانونی اسلحہ جمع کرانیکی مہم، ڈی پی او کی شہریوں سے اپیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر