سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان کا تحصیل پپلاں کے مختلف مراکز صحت کا دورہ
کندیاں (نمائندہ دنیا )سی ای او ہیلتھ نے مریم نواز ہیلتھ کلینک ہر نو لی، سندانوالہ اور بالا شریف کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر عملہ کی حاضری۔۔۔
صفائی ستھرائی کے نظام، میڈیسن سٹوروں کی انسپکشن اور مراکز صحت پر فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی ای او ہیلتھ نے مراکز صحت کے انچارج ڈاکٹرز اور عملہ کو ہدایت کی کہ وزیرا علیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ان ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو علاج معالجہ کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور ان مراکز صحت پر صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔