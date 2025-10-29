صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داؤد خیل پولیس کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار

  • سرگودھا
4 کلو 900 گرام چرس برآمد، مقدمات درج، ڈی پی او کی ٹیم کو شاباش

 داؤد خیل (نمائندہ دنیا) تھانہ داؤد خیل پولیس کی بڑی کارروائی، دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 4 کلو 900 گرام چرس برآمد کر لی گئی، ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں اور سپلائرز کے خلاف جاری مہم کے دوران ایس ایچ او تھانہ داؤد خیل سب انسپکٹر وسیم اکبر خان اور ان کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کی۔دورانِ چیکنگ محمد خلیل ولد غلام محمد سکنہ پکی شاہ مردان سے 2 کلو 400 گرام چرس اور عزیز اللہ ولد حفیظ اللہ سکنہ محلہ سالار داؤد خیل سے 2 کلو 500 گرام چرس برآمد ہوئی۔پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ داؤد خیل میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے اس کامیاب کارروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔

