سرگودھا پولیس کی کارروائی، 5 غیر ملکی شہری گرفتار
کوٹ مومن اور بھلوال میں چھاپے ، ملز م افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پولیس نے کوٹ مومن اور بھلوال میں کارروائیاں کرتے ہوئے پانچ غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔کوٹ مومن سے اسلام خان، زاہد خان اور مراد علی کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بھلوال کے ایک ہوٹل پر چھاپے کے دوران عالم دین اور جلال دین کو حراست میں لیا گیا۔ابتدائی تفتیش کے دوران پانچوں افراد پاکستان میں داخلے یا قیام کا کوئی قانونی ثبوت پیش نہ کرسکے ۔پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے ، جن کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔