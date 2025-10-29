صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت گھی کی فروخت میں اضافہ، شہری بیمار ہو نے لگے

  • سرگودھا
فوڈ اتھارٹی کی تصدیق کے باوجود خاطر خواہ اقدامات نہ ہو سکے ، نوٹس کا مطالبہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی شہر اور گردونواح میں غیر معیاری اور مضر صحت دیسی و بناسپتی گھی کی فروخت سے متعلق شکایات میں نمایاں اضافہ ہوگیا ہے ۔ذرائع کے مطابق فوڈ اتھارٹی قبل ازیں اس امر کی تصدیق کر چکی ہے کہ سرگودھا میں بڑے پیمانے پر مضر صحت گھی دلکش پیکنگ کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے ۔ یہی گھی مٹھائیوں، بیکریوں اور ہوٹلوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے ، جس کے استعمال سے شہری دل، معدے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔تاہم، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے اب تک کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جس کے باعث شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔عوامی حلقوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے فوری نوٹس لینے اور مضر صحت گھی کے خاتمے کے لیے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

