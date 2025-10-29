صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دالوں کے ڈیلرز کی من مانیوں پر حکومت پنجاب کا نوٹس

  • سرگودھا
دالوں کے ڈیلرز کی من مانیوں پر حکومت پنجاب کا نوٹس

ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومتِ پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں دالوں کے ڈیلرز کی من مانیوں اور معلومات چھپانے کی شکایات پر سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے ۔ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل آئی پی ڈبلیو ایم پنجاب کی جانب سے اضلاع کو مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ متعدد اضلاع میں دالوں کے ڈیلرز اپنے سٹاک سے متعلق درست معلومات فراہم نہیں کر رہے ، اور مصنوعی قلت پیدا کر کے دالوں کے من مانے نرخ مقرر کر دیتے ہیں۔مراسلے میں مزید کہا گیا کہ بعض ڈیلرز سٹاک روک کر انتظامیہ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، جس پر ضلعی افسران کو فوری طور پر تمام ڈیلرز کے کوائف، گوداموں کی فزیکل انسپکشن اور تفصیلی رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق رپورٹس موصول ہونے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

