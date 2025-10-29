صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی، دولہا اور دوستوں پر مقدمہ

  • سرگودھا
ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی، دولہا اور دوستوں پر مقدمہ

آپریٹر بابر علی کو سامان سمیت گرفتار کر لیا، دولہا ذیشان اور دیگر فرار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر دولہا سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ عطاء شہید کے علاقے بابا ولائت کالونی میں ذیشان نامی نوجوان کی شادی کی تقریب میں دوستوں نے اونچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چلا کر ہلڑ بازی شروع کر دی، جس سے اہلِ علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔اہلِ محلہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ساؤنڈ سسٹم آپریٹر بابر علی کو سامان سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ دولہا ذیشان اور دیگر شرکاء موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے ذیشان سمیت 13 افراد کے خلاف ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا۔

