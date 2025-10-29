ڈکیتی و چوری کی متعدد وارداتیں، لاکھوں کا مال لوٹ لیا
موٹرسائیکلیں، الیکٹرانکس و دیگر قیمتی سامان غائب ،پولیس نے مقدمات درج کر لیے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ڈکیتی اور چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے مالیت کے نقصان سے دوچار ہو گئے ۔کلیان پور کے قریب نامعلوم مسلح شخص نے مشتاق احمد سے موٹرسائیکل چھین لی، جبکہ 46 شمالی کے نزدیک محمد شہباز سے گن پوائنٹ پر پچاس ہزار روپے نقدی چھین لی گئی۔ اسی طرح 20 جنوبی کے مقام پر دو نامعلوم افراد محمد افراز سے اسلحہ کے زور پر 70 ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ادھر میانی میں آصف نواز کے نجی سکول سے نامعلوم چور بھاری مالیت کا سامان چرا کر لے گئے۔
اسی طرح یونیورسٹی روڈ کے محمد سلیم اور 107 جنوبی کے عامر علی کی دکانوں سے تقریباً 10 لاکھ روپے مالیت کا الیکٹرانک سامان، موبائل فون، کپڑے اور دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں۔مزید برآں 70 شمالی کے محمد ناصر کے کریانہ سٹور سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی اشیائے خورونوش غائب کر دی گئیں، جبکہ مختلف علاقوں خان محمد والا، 120 جنوبی، کوٹ مومن، 110 شمالی، بلاک نمبر 31، 99 جنوبی، کلیار ٹاؤن، ٹھٹھی مظلم اور محمدی بازار سے عارف نواز، عامر، وسیم اکرم، نصر حیات، اویس ظفر، شمائل مسیح، محمد جنید، عبدالرحمان اور محمد جہانگیر کی موٹرسائیکلیں چوری کر لی گئیں۔پولیس نے تمام واقعات کے مقدمات درج کر لیے اور تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔