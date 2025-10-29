صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے ورثاء مالی امداد سے محروم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) بلدیاتی اداروں، محکمہ صحت، تعلیم، زراعت سمیت دیگر محکموں کے دورانِ سروس وفات پانے والے ملازمین کے گھرانوں کو مالی امداد کی فراہمی میں بدانتظامی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

ذرائع کے مطابق فائلوں پر بلاجواز اعتراضات لگا کر انہیں طویل عرصہ انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے ، جس سے متاثرہ خاندان مہینوں تک امداد کے حصول سے محروم رہ جاتے ہیں۔مستحقین کا کہنا ہے کہ محکموں کی سست روی اور غیر ضروری کارروائیوں نے ان کے مالی حالات مزید خراب کر دیے ہیں۔

