صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کونسل انتخابات، سرگودھا میں انتخابی مہم عروج پر

  • سرگودھا
پنجاب بار کونسل انتخابات، سرگودھا میں انتخابی مہم عروج پر

چاروں اضلاع سے وکلاء امیدواروں نے ووٹرز سے رابطے تیز کر د ئیے ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودھا ڈویژن سے تعلق رکھنے والے وکلاء امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودھا ضلع سے 8 امیدوار خرم اقبال بسرا، ارشد علی ہنجرا، سجاد حیدر گوندل، عنصر عباس بلوچ، راؤ عبدالغفار، میاں قدیر جالپ، طیبہ ضمیر قریشی اور مظہر اﷲ میدان میں ہیں۔ضلع خوشاب سے 3 امیدوار ریاض راجڑ، مبشر ماہل اور ابرار جسرا،ضلع بھکر سے 4 امیدوار سید اختر حسین شیرازی، رفیق خان نیازی، محمود نواز خان بلوچ اور مظہر حسین جوئیہ،جبکہ ضلع میانوالی سے 4 امیدوار ملک شاہد اقبال اعوان، ملک صبح صادق اعوان، رمضان بھچر اور جواد مظہر دھون انتخابی میدان میں ہیں۔امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ۔ اس الیکشن میں ضلع سرگودھا سے 3 ہزار 500، ضلع میانوالی سے 600، ضلع خوشاب/جوہرآباد سے 600 اور ضلع بھکر سے 700 ووٹرز اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گندم اگائو مہم،ضلعی انتظامیہ کو اہداف تفویض

وہاڑی، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

وہاڑی میں بھی سیلاب متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم کا آغاز

کاشتکاروں کوڈرل مشین سے گندم بوائی کی عملی تربیت

اینٹی کرپشن کی کارروائی، تین سرکاری ملازم رشوت لیتے گرفتار

موبائل مارکیٹ سے لڑکی اغوا ء

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر