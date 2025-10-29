پنجاب بار کونسل انتخابات، سرگودھا میں انتخابی مہم عروج پر
چاروں اضلاع سے وکلاء امیدواروں نے ووٹرز سے رابطے تیز کر د ئیے ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودھا ڈویژن سے تعلق رکھنے والے وکلاء امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں سرگودھا ضلع سے 8 امیدوار خرم اقبال بسرا، ارشد علی ہنجرا، سجاد حیدر گوندل، عنصر عباس بلوچ، راؤ عبدالغفار، میاں قدیر جالپ، طیبہ ضمیر قریشی اور مظہر اﷲ میدان میں ہیں۔ضلع خوشاب سے 3 امیدوار ریاض راجڑ، مبشر ماہل اور ابرار جسرا،ضلع بھکر سے 4 امیدوار سید اختر حسین شیرازی، رفیق خان نیازی، محمود نواز خان بلوچ اور مظہر حسین جوئیہ،جبکہ ضلع میانوالی سے 4 امیدوار ملک شاہد اقبال اعوان، ملک صبح صادق اعوان، رمضان بھچر اور جواد مظہر دھون انتخابی میدان میں ہیں۔امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ۔ اس الیکشن میں ضلع سرگودھا سے 3 ہزار 500، ضلع میانوالی سے 600، ضلع خوشاب/جوہرآباد سے 600 اور ضلع بھکر سے 700 ووٹرز اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں گے ۔