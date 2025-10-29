انسداد ڈینگی مہم ،ناقص کارکردگی،صفائی میں غفلت بے نقاب
سرگودھا کی 73 یونین کونسلوں کی نشاندہی، حکومتِ پنجاب کی مانیٹرنگ رپورٹ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مانیٹرنگ کے دوران انسدادِ ڈینگی مہم پر حکومتی گائیڈ لائنز پر ناقص عملدرآمد کے باعث ضلع سرگودھا کی 73 یونین کونسلوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومتِ پنجاب کی خصوصی مانیٹرنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان یونین کونسلوں میں انسدادِ ڈینگی اقدامات انتہائی غیر تسلی بخش ہیں، کھڑا پانی اور صفائی کی ابتر صورتحال نے ڈینگی کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے ۔بلدیاتی اداروں اور متعلقہ محکموں کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ یونین کونسلوں میں سو فیصد عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے فوری اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ ڈینگی کی ممکنہ وبا کو روکا جا سکے ۔