صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی مہم ،ناقص کارکردگی،صفائی میں غفلت بے نقاب

  • سرگودھا
انسداد ڈینگی مہم ،ناقص کارکردگی،صفائی میں غفلت بے نقاب

سرگودھا کی 73 یونین کونسلوں کی نشاندہی، حکومتِ پنجاب کی مانیٹرنگ رپورٹ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مانیٹرنگ کے دوران انسدادِ ڈینگی مہم پر حکومتی گائیڈ لائنز پر ناقص عملدرآمد کے باعث ضلع سرگودھا کی 73 یونین کونسلوں کی نشاندہی کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق حکومتِ پنجاب کی خصوصی مانیٹرنگ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان یونین کونسلوں میں انسدادِ ڈینگی اقدامات انتہائی غیر تسلی بخش ہیں، کھڑا پانی اور صفائی کی ابتر صورتحال نے ڈینگی کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے ۔بلدیاتی اداروں اور متعلقہ محکموں کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرہ یونین کونسلوں میں سو فیصد عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے فوری اور سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ ڈینگی کی ممکنہ وبا کو روکا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر