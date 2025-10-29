کھلا پٹرول،ایل پی جی کی فروخت ،انتظامیہ کی کارکردگی ناقص
سرگودھا، خوشاب، بھکر، میانوالی میں مانیٹرنگ رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حساس ادارے کی ویجی لینس ٹیموں نے سرگودھا، خوشاب، بھکر اور میانوالی میں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کھلے پیٹرول اور غیر قانونی ایل پی جی فروخت کی روک تھام کیلئے کیے گئے اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ رپورٹ صوبائی حکام کو ارسال کر دی گئی ہے ۔حکومت نے ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ رجسٹرڈ مارکیٹنگ کمپنیوں کے علاوہ کسی بھی مقام پر کھلا پیٹرول اور ایل پی جی ریفلنگ کی اجازت نہیں، خاص طور پر گنجان آبادیوں میں سلنڈر سے سلنڈر ریفلنگ کی سرگرمیوں کو فوری روکا جائے ۔ذرائع کے مطابق حساس ادارے کی مانیٹرنگ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گیس کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے والی دکانوں پر اضافی نرخ وصول کیے جا رہے ہیں۔ بعض ڈبہ اسٹیشنوں پر پیٹرول 300 روپے فی لیٹر جبکہ ایل پی جی 280 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ۔رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ غیر قانونی منی ایجنسیاں نہ صرف قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں بلکہ حادثات کے خطرات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔ قوانین میں نرمی کے باعث ملزمان معمولی جرمانے یا ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، جس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے ۔ادارے نے رواں سال کے دوران پیش آنے والے حادثات کے تناظر میں کسی بڑے سانحے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو مربوط حکمت عملی اپنانے کی سخت ضرورت پر زور دیا ہے ۔