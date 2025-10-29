ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنیوالی گاڑیوں کیخلاف کارروائی
جھال چکیاں کے قریب 50 گاڑیاں چیک، 17 کے چالان، 11 تھانے بند
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی (ڈی آر ٹی اے ) کی ہدایت پر خصوصی ٹیم نے غیر معیاری گیس سلنڈر استعمال کرنے والی مسافر گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرگودھا خوشاب روڈ پر جھال چکیاں کے قریب 50 سے زائد گاڑیاں چیک کیں۔ایل پی جی بطور فیول استعمال کرنے والی 17 گاڑیوں کے چالان عدالت سیکرٹری ڈی آر ٹی اے سرگودھا بھجوا دیے گئے ، جبکہ 11 گاڑیاں موقع پر تھانے میں بند کر دی گئیں۔اس موقع پر تمام ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی گئی کہ ایل پی جی کو بطور فیول ہرگز استعمال نہ کریں اور OGRA/HDIP سے غیر منظور شدہ سلنڈرز کا استعمال فوراً ترک کر دیں، بصورتِ دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔