142 خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو گریڈ 20 میں ترقی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سینیئر نائب صدر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد گوندل، ڈویژنل صدر پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضان اور۔۔۔
جنرل سیکرٹری پروفیسر محمد حیات خان نیازی نے گریڈ 20 میں ترقی پانے والی تمام خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو مبارکباد پیش کی ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ خواتین اساتذہ کو اپنے ہی کالجز میں سیٹوں کی اپ گریڈیشن ایک خوش آئند پیش رفت ہے ۔ انہیں توقع ہے کہ ترقی پانے والی پروفیسرز مزید دلجمعی، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ فروغِ تعلیم میں کردار ادا کریں گی۔پیپلا رہنماؤں کے مطابق ایسوسی ایشن کی شب و روز جدوجہد کے نتیجے میں 142 خواتین اساتذہ کو گریڈ 20 میں ترقی ملی ہے۔