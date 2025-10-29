صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

142 خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو گریڈ 20 میں ترقی

  • سرگودھا
142 خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو گریڈ 20 میں ترقی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سینیئر نائب صدر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد گوندل، ڈویژنل صدر پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضان اور۔۔۔

 جنرل سیکرٹری پروفیسر محمد حیات خان نیازی نے گریڈ 20 میں ترقی پانے والی تمام خواتین ایسوسی ایٹ پروفیسرز کو مبارکباد پیش کی ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ خواتین اساتذہ کو اپنے ہی کالجز میں سیٹوں کی اپ گریڈیشن ایک خوش آئند پیش رفت ہے ۔ انہیں توقع ہے کہ ترقی پانے والی پروفیسرز مزید دلجمعی، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ فروغِ تعلیم میں کردار ادا کریں گی۔پیپلا رہنماؤں کے مطابق ایسوسی ایشن کی شب و روز جدوجہد کے نتیجے میں 142 خواتین اساتذہ کو گریڈ 20 میں ترقی ملی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آسان خدمت مرکز، ایک چھت تلے ساری سہولیات،رندھاوا

کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران متبادل ٹریفک پلان جاری

سنگین نوعیت کے مقدمات کو جلد نمٹایا جائے، آئی جی

پی ٹی سی ایل اور جائیٹکس گلوبل کے مابین معاہدہ

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر