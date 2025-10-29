شد ید مہنگا ئی نے عوا م کی چیخیں نکلو اد ی ہیں :غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی ر ہنما غلام قادر جام نے کہا ہے کہ شد ید مہنگا ئی نے عوا م کی چیخیں نکلو اد ی ہے عا م آ د می کی قوت خر ید مفلو ج ہو کر ر ہ گئی ہے۔۔۔
بجلی گیس پٹرولیم مصنوعات کے نرخ تو پہلے ہی عا م آ د می کی پہنچ سے دور تھے یو ٹیلیٹی بلز کے بعد ا ب اشیا ئے خوردو نو ش اور بنیا د ی اشیا ئے ضرور یہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں حکو مت ز با نی جمع خرچ کی بجا ئے مہنگا ئی کے خاتمہ کیلئے عملی اقدا ما ت کر کے عا م آ د می کی ز ند گیوں میں آ سا نیاں پیدا کر ے۔ اسوقت عا م آ د می ذہنی طور پر مفلو ج ہو ر ہا ہے ۔