صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پا کستا ن معاشی اقتصاد ی طور پر آ گے بڑھ ر ہا : ارم حامد

  • سرگودھا
پا کستا ن معاشی اقتصاد ی طور پر آ گے بڑھ ر ہا : ارم حامد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم شہبازشر یف کی قیا د ت میں پا کستا ن معاشی اقتصاد ی طور پر آ گے بڑھ ر ہا ہے۔۔۔

 سعود ی عر ب کے ساتھ و ز یر اعظم کے حا لیہ د ور ے میں معا ہد ے اور پیکجز حکو مت کی مقبو لیت کا منہ بولتاثبوت ہے و ز یر اعظم کی حکو مت کی کا میابیوں سے سیاسی مخالفین بر ی طرح خوفزد ہ ہو گئے ہیں پاکستا ن کی ترقی وخوشحالی کا سفر جار ی ہے و ہ د ن دور نہیں جب پا کستا ن ایشین ٹا ئیگر کے رو پ میں سامنے آ ئیگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر