پا کستا ن معاشی اقتصاد ی طور پر آ گے بڑھ ر ہا : ارم حامد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے ارم حامد نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم شہبازشر یف کی قیا د ت میں پا کستا ن معاشی اقتصاد ی طور پر آ گے بڑھ ر ہا ہے۔۔۔
سعود ی عر ب کے ساتھ و ز یر اعظم کے حا لیہ د ور ے میں معا ہد ے اور پیکجز حکو مت کی مقبو لیت کا منہ بولتاثبوت ہے و ز یر اعظم کی حکو مت کی کا میابیوں سے سیاسی مخالفین بر ی طرح خوفزد ہ ہو گئے ہیں پاکستا ن کی ترقی وخوشحالی کا سفر جار ی ہے و ہ د ن دور نہیں جب پا کستا ن ایشین ٹا ئیگر کے رو پ میں سامنے آ ئیگا ۔