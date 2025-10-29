صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ہائی سکول کی تعمیر میں ناقص میٹریل، ٹھیکیدار گرفتار

  • سرگودھا
اینٹی کرپشن سرگودھا نے کارروائی کی ، حکومت پنجاب کو لاکھوں کا نقصان

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) اینٹی کرپشن سرگودھا نے کارروائی کرتے ہوئے گورنمنٹ ہائی سکول کلری کی بلڈنگ میں ناقص میٹریل استعمال کرنے کے الزام میں ٹھیکیدار ثناء اﷲ کو گرفتار کر لیا۔محمد ضیاء اﷲ خان نامی شہری نے اینٹی کرپشن کو درخواست دی تھی کہ ٹھیکیدار ثناء اﷲ نے ضلع کونسل کے افسرا و راہلکاران کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسکول کی عمارت کی تعمیر میں ناقص میٹریل استعمال کیا ہے ۔ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کی ہدایت پر انکوائری کے بعد مقدمہ تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی میں درج کیا گیا۔

تفتیش کے دوران ٹیکنیکل ٹیم نے عمارت کا معائنہ اور لیب ٹیسٹ کروایا، جس سے ثابت ہوا کہ ملزمان نے حکومتِ پنجاب کو 2 لاکھ 83 ہزار 331 روپے کا نقصان پہنچایا۔تفتیشی افسر نے تمام ریکارڈ قبضے میں لے کر گواہان کے بیانات قلم بند کیے ۔ دورانِ تفتیش ملزم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے ۔ٹھیکیدار ثنا اﷲ گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالتِ عالیہ راولپنڈی بنچ سے عبوری ضمانت حاصل کی تھی، تاہم ضمانت خارج ہونے پر روپوش ہو گیا۔گزشتہ روز اینٹی کرپشن کی ریڈنگ ٹیم نے چھاپہ مار کر ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔

