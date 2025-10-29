صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع میں امن و امان کی صورتحال ڈی سی کا علماسے تبادلہ خیال

  سرگودھا
ضلع میں امن و امان کی صورتحال ڈی سی کا علماسے تبادلہ خیال

میانوالی (نامہ نگار + ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل سے ضلعی جنرل سیکرٹری جماعت اہلسنت مولانا منظور عالم سیالوی کی قیادت میں۔۔۔

 علماء کرام کے وفد نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں ملاقات کی اور ضلع میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میانوالی کے علماء کرام اور ممبران امن کمیٹی کے تعاون سے ضلع بھر کی امن و امان کی فضاء مثالی ہے۔ اور ہم سب نے مل کر اسے برقرار رکھنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزی اور پرتشدد رویے کسی بھی طور پر ملکی مفاد کے متحمل نہیں ہو سکتے اور کسی بھی جماعت یا فرقے کو اس قسم کے واقعات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا ئے گی۔ انھوں نے کہا کہ انتظامیہ انتشار پھیلانے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے گی۔ اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری جماعت اہلسنت مولانا منظور عالم سیالوی نے انتظامیہ کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

