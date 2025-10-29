کلورکوٹ : ٹماٹر کے نرخ کم، پیاز کی قیمتیں آسمان پر
چند روز قبل ٹماٹر 500 روپے کلو جو اب کم ہو کر 200 پر آگیا ہے
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کلورکوٹ میں ٹماٹر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ چند روز قبل پانچ سو روپے کلو بکنے والا ٹماٹر اب 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے ۔ٹماٹر سستا ہوگیا ہے لیکن پیاز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کلورکوٹ اور گردونواح میں چند روز قبل ٹماٹر 500 روپے کلو ریٹ تھا، جو بتدریج کم ہو کر 400، 300 اور اب 200 روپے کلو تک آگیا ہے ۔بازاروں میں اچھے معیار کا ٹماٹر وافر مقدار میں دستیاب ہے ۔دوسری جانب ٹماٹر کے نرخ کم ہونے کے بعد پیاز کے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ کلورکوٹ میں چند روز قبل پیاز 400 روپے دھڑی (پانچ کلو) میں فروخت ہورہی تھی، جو اب 170 روپے فی کلو یعنی 850 روپے دھڑی تک پہنچ گئی ہے ، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز کا نرخ 125 روپے کلو درج ہے ۔عوام نے مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹماٹر کی طرح پیاز کے نرخ بھی اعتدال پر لائے جائیں۔