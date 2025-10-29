صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کالاباغ میں گھر میں اژدھا گھس آیا، ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی

کالاباغ (نمائندہ دنیا) گھر میں اژدھا گھس گیا، ریسکیو 1122 کا بروقت رسپانس۔رات گئے کالاباغ کے محلہ کریم آباد میں ایک گھر میں خوفناک اژدھا گھس آیا۔

بچوں سمیت اہلِ خانہ خوف زدہ ہوگئے اور فوراً مدد کے لیے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی۔ریسکیو جوان فوری طور پر موقع پر پہنچے اور اژدھا کو قابو کرکے اہلِ خانہ کی جان بچائی اور ان کی پریشانی دور کر دی۔اس موقع پر اہلِ خانہ نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے ریسکیو ٹیم کو خراجِ تحسین پیش کیا، شکریہ ادا کیا اور ریسکیو 1122 زندہ باد کے نعرے لگا کر ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔

