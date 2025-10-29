صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرے میں امن و رواداری کے بغیر ترقی ممکن نہیں :اے سی شاہپور

  • سرگودھا
شاہپور(نمائندہ دنیا)معاشرے میں امن و رواداری کے فروغ کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تمام مکاتبِ فکر کے علمائے کرام مذہبی ہم آہنگی، اتحاد اور برداشت کے پیغام کو عام کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا انتشار سے بچا جا سکے۔

یہ بات اسسٹنٹ کمشنر شاہپور عابد ممتاز خان نے کہی۔انہوں نے کہا کہ حکومت مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے ، مساجد اور دیگر مقامات پر ساؤنڈ سسٹم کے استعمال میں احتیاط اور قوانین کی پابندی کی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جمعہ کے خطبات میں محبت، اخوت اور اتحاد کا پیغام دیا جائے ، کسی بھی موقع پر نفرت آمیز تقاریر یا اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

