سموگ کی روک تھام ، ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس

  • سرگودھا
سموگ کی روک تھام ، ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس

چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کی سموگ کی روک تھام کے اقدامات پر بریفنگ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں سموگ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیااﷲ، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی، سیکرٹری آر ٹی اے ملک محمد طاہر، ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ محمد عمار، سی ای او ضلع کونسل علی فرقان، ڈی ای او انڈسٹریز محمد عبداﷲ، ریسکیو 1122، محکمہ زراعت، لوکل گورنمنٹ، ٹریفک پولیس، پٹرولنگ ہائی وے پولیس سمیت دیگر محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کو چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے سموگ کی روک تھام کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ نے بھٹوں، انڈسٹریز، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور ٹائر جلانے سے پیدا ہونے والے نقصانات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ڈپٹی کمشنر نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ افسر سموگ کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائیں اور عوام کو صاف و صحت مند ماحول فراہم کیا جائے ۔

