صنفی مساوات کا فروغ ، جینڈر مین سٹریمینگ کمیٹی کا پہلا اجلاس

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا صنفی برابری، شمولیت اور باعزت ماحول یقینی بنانے کا عزم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں وائس چانسلر کی ہدایت پر قائم کی گئی جینڈر مین اسٹریمینگ کمیٹی کا پہلا اجلاس ڈاکٹر ریحانہ الیاس کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔اجلاس میں کمیٹی کے ارکان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی میں صنفی مساوات، شمولیت اور برابری کے فروغ کے لیے یہ کمیٹی ایک مرکزی فورم کے طور پر کام کرے گی اور تمام شعبہ جات میں صنفی نقطہ نظر کو ادارہ جاتی سطح پر ضم کرنے کے لیے پالیسی رہنمائی فراہم کرے گی۔ڈاکٹر ریحانہ الیاس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صنفی شمولیت کے لیے سوچ کی تبدیلی سب سے اہم عنصر ہے ۔ خواتین کی صلاحیتوں میں اضافہ، آگاہی اور مسلسل تربیت ان کی بہتر کارکردگی کے لیے ناگزیر ہے۔

انہوں نے کہا کہ خواتین کی شمولیت میرٹ اور مواقع کی بنیاد پر ہونی چاہیے ، نہ کہ صرف کوٹہ سسٹم کے تحت، جبکہ صنفی مین اسٹریمینگ کا دائرہ کار خواتین تک محدود نہیں بلکہ مرد، خواتین اور خواجہ سرا تینوں طبقات کو شامل کرتا ہے ۔ڈاکٹر نرگس عباس نے کہا کہ پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے خواتین کی فیصلہ سازی میں شمولیت لازمی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ قومی اعدادوشمار کے مطابق 12 لاکھ خواتین نچلے درجے کے عہدوں پر کام کر رہی ہیں جبکہ مناصب پر نمائندگی انتہائی کم ہے ۔ڈاکٹر آسیہ سیف علوی نے کہا کہ یونیورسٹی آف سرگودھا نے پچھلے چند برسوں میں صنفی شمولیت کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کی ہے ، اور اس کمیٹی کا قیام اسی تسلسل کی مثبت کڑی ہے ۔اجلاس کے دوران محفوظ اور باعزت ماحول کے فروغ، صنفی امتیاز اور ہراسانی کے خاتمے پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔

