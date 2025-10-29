ضلعی حکومتوں سے مالی تفصیلات طلب کرلی گئیں
کیش بیلنس، لائبلٹیز اور آمدن کی رپورٹ فوری طلب، پی ایف سی شیئرز پر نظرِ ثانی کا فیصلہ،۔فنانس ڈیپارٹمنٹ کی تمام اضلاع کے سر براہان کو ہدایات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومتِ پنجاب نے ضلعی حکومتوں سے کیش بیلنس، واجبات (لائبلٹیز)، آمدن اور دیگر مالی تفصیلات فوری طور پر طلب کر لی ہیں۔ذرائع کے مطابق کئی سالوں سے ضلعی حکومتیں بجٹ خسارے کا شکار ہیں، آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کی متعدد کوششوں کے باوجود خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے ۔اس صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومت نے پراونشل فنانس کمیشن (پی ایف سی) شیئرز کے ازسرِ نو تعین، موجودہ مالی سال کے بجٹ اور ضلعی مالی پوزیشن کا ازسرِنو جائزہ لینے کے اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔فنانس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت تمام اضلاع کے ضلعی سربراہان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ضلعی حکومتوں کے تحت موجود کیش بیلنس، واجبات، آمدن اور دیگر مالیاتی تفصیلات ترجیحی بنیادوں پر ارسال کریں تاکہ آئندہ مالی حکمتِ عملی کو حتمی شکل دی جا سکے ۔