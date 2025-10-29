محکمہ ہیلتھ میں ہراساں کرنے کے کیسز، ضلعی کمیٹیاں غیر موثر، خواتین ملازمین عدم تحفظ کا شکار
صوبے کے مختلف اضلاع میں سب سے زیادہ ہراسمنٹ کیسز محکمہ ہیلتھ میں رپورٹ ہو رہے ہیں ،چیک اینڈ بیلنس کے نظام میں کمزوری اور اعلیٰ حکام کی عدم دلچسپی سے حالات خراب ہو رہے ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) محکمہ ہیلتھ میں خواتین کو ہراساں کرنے کے کیسز میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ان شکایات کے ازالے کے لیے قائم ضلعی کمیٹیاں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، جس کے باعث خواتین ملازمین شدید ذہنی دباؤ اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں سرکاری محکمہ جات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہراسمنٹ کیسز محکمہ ہیلتھ میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ خواتین ملازمین کی شکایات کے باعث محکمانہ کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کیسز کے فوری حل اور مؤثر نگرانی کے لیے ضلعی سطح پر چار رکنی کمیٹیاں مستقل بنیادوں پر قائم کی تھیں، تاہم یہ کمیٹیاں بھی کسی واضح حکمت عملی کے فقدان کے باعث فعال کردار ادا نہ کر سکیں۔چیک اینڈ بیلنس کے نظام میں کمزوری اور اعلیٰ حکام کی عدم دلچسپی کے باعث اہم عہدوں پر تعینات بعض افسران اور ملازمین کی جانب سے خواتین خصوصاً ایل ایچ ویز کے ساتھ سخت رویہ اور ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔اس صورتحال پر سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام سی ای اوز ہیلتھ اتھارٹیز کو ہدایت جاری کی ہے کہ ضلعی کمیٹیوں کو فعال بناتے ہوئے حکومتی گائیڈ لائنز پر سو فیصد عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ خواتین ملازمین کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔