کھاد بیج، زرعی آ لا ت اور ڈیزل سستے کریں، مہر غلام رسول

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ حکمرا ن ٹو لہ ا ب زراعت پیشہ لو گو ں کا استحصا ل بند کر ے کھاد بیج زرعی آ لا ت اور ڈیزل کے نرخ کم کیے جا ئیں۔۔۔

 سیلا ب سے متاثر ہ علاقوں میں ٹیکس معاف کیے جا ئیں موجو د ہ حکو مت کی زراعت دشمن پالیسیاں کسا نو ں کے لیے و با ل جا ن بن چکی ہیں ۔لمحہ فکریہ ہے کہ حا لیہ سیلا ب سے متاثر ہ لو گو ں کی بحا لی اور ریلیف کی فراہمی کیلئے اقدا ما ت صرف ز با نی جمع خرچ تک ہیں ا س سلسلہ میں مطلوبہ اقدا مات نہ کر نا بھی حیران کن ہے ۔ 

 

