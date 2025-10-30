کھاد بیج، زرعی آ لا ت اور ڈیزل سستے کریں، مہر غلام رسول
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صدر کسان بورڈ پاکستان مہر غلام رسول نے کہا ہے کہ حکمرا ن ٹو لہ ا ب زراعت پیشہ لو گو ں کا استحصا ل بند کر ے کھاد بیج زرعی آ لا ت اور ڈیزل کے نرخ کم کیے جا ئیں۔۔۔
سیلا ب سے متاثر ہ علاقوں میں ٹیکس معاف کیے جا ئیں موجو د ہ حکو مت کی زراعت دشمن پالیسیاں کسا نو ں کے لیے و با ل جا ن بن چکی ہیں ۔لمحہ فکریہ ہے کہ حا لیہ سیلا ب سے متاثر ہ لو گو ں کی بحا لی اور ریلیف کی فراہمی کیلئے اقدا ما ت صرف ز با نی جمع خرچ تک ہیں ا س سلسلہ میں مطلوبہ اقدا مات نہ کر نا بھی حیران کن ہے ۔