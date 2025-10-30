مدثر عارف ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میانوالی تعینات
میانوالی (نامہ نگار) حکومتِ پنجاب نے مدثر عارف کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میانوالی تعینات کر دیا۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے ۔مدثر عارف اس سے قبل ڈپٹی سیکرٹری ٹورازم، آرکیالوجی اینڈ میوزیم ڈیپارٹمنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے ۔
