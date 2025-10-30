109 شمالی میں نالی تنازع پر فائرنگ ،تشدد اور اغوا کی واردات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 109 شمالی میں نالی کے تنازعہ سنگین رخ اختیار کر لیا، پولیس کے مطابق، نالی کے تنازعے پر ظفر وغیرہ نے مسلح ہو کر سرفراز کو اغوا کر لیا، ۔۔۔
جس پر علاقہ بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جنہوں نے مداخلت کر کے نوجوان کو بازیاب کروایا تو ملزمان نے دوبارہ فائرنگ کی اور سرفرا ز کے بھائی اعجاز کے گھر میں داخل ہو کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، متاثرہ گھرانے کا کہنا ہے کہ اس سے قبل یہی ملزمان اعجاز کی بھتیجی کو بھی مضروب کر چکے ہیں تھانہ صدر پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے ۔