صوبائی محتسب پنجاب کے حکم پر چک نمبر 120 جنوبی میں کھلی کچہری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی محتسب پنجاب کے حکم کے مطابق عوامی خدمت پروگرام کے تحت موبائل وین کے ذریعے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سنے جارہے ہیں۔۔۔
اور متعلقہ محکموں کو دادرسی کی ہدایات دی جارہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ریجنل آفس سرگودہا کی جانب سے یونین کونسل چک نمبر 120 جنوبی تحصیل سلانوالی میں موبائل وین کے ذریعے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈوائزر محتسب پنجاب محمد الیاس گل ، کنسلٹنٹ اور پرائیویٹ سیکرٹری فیصل بٹ نے عوامی شکایات سنیں۔