استحکام پاکستان امن کاروں نے تحصیلوں کے دورے شروع کر دیئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ممبران امن کمیٹی پر مشتمل استحکام پاکستان امن کاروں نے تحصیلوں کے دورے شروع کر دیئے ۔۔۔
، گزشتہ روز قاری احمد علی ندیم کی قیادت میں امن کارواں رواں دوراں، جس میں ممبر ضلعی امن کمیٹی میاں عبدالغفار آزاد، امیر افضل اعوان اور علامہ عبداﷲ سعید ہاشمی اور علی جعفر نقوی شامل ہیں نے کوٹمومن کے علاقہ معظم آباد میں پیر معظم الحق کے دربار پر ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔، تمام مسالک کے لوگوں نے امن و امان کے علاوہ استحکام کے حوالہ سے ہر ممکنہ تعاون کی یقین دھانی کروائی۔، بعد ازاں استحکام امن کارواں بھلوال پہنچا جہاں دربا ر سخی شاہ سلیمان نوری حضوری پر سجادہ نشین غلام مجتبیٰ شاہ اور غلام مرتضیٰ شاہ نے خطاب کیا