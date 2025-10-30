وزیراعلیٰ پنجاب کی سی ایم آئی ٹی ٹیم کا اچانک ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں وزیراعلیٰ پنجاب کی سی ایم آئی ٹی ٹیم نے اچانک دورہ کیا ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سرگودھا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم اور ڈائریکٹر مانیٹر نگ چوہدری عتیق الرحمان نے بدھ کے روز اسپتال کا وزٹ کیا جس میں انہوں نے مریضوں سے اسپتال میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز سے اسپتال میں موجود میڈیسن کے حوالہ سے بھی بریفننگ کی انہوں نے اسپتال کی لیبارٹری۔ایکسٹرے روم۔ایمرجنسی وارڈ اور مختلف شعبوں جات کا وزٹ کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔