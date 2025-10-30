صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال ذکریا کا پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں عنصر عباس کی حمایت کا اعلان

  • سرگودھا
بلال ذکریا کا پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں عنصر عباس کی حمایت کا اعلان

بھیرہ(نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ (ن) لائرز ونگ سرگودھا ڈویژن کے سینئر نائب صدر چوہدری بلال ذکریا ایڈووکیٹ نے پنجاب بار کونسل کے یکم نومبر کو ہونے والے انتخابات میں عنصر عباس خان بلوچ ایڈووکیٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے ۔۔۔۔

انہوں نے کہا کہ ان کا پورا گروپ عنصر عباس خان بلوچ کی بھرپور حمایت کر رہا ہے اور وہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے ۔چوہدری بلال ذکریا نے کہا کہ عنصر عباس خان بلوچ نے ہمیشہ وکلاء کے وقار اور عزت کا خیال رکھا، ڈسٹرکٹ بار کے صدر کی حیثیت سے وکلاء کے مسائل حل کیے ، اور کامیاب ہو کر پنجاب بار میں سرگودھا میں ہائی کورٹ بنچ کے قیام کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے ۔

 

