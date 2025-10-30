صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کونسل انتخابات خوشاب نشست پر 3 امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پنجاب بار کونسل کے انتخابی معرکے میں خوشاب سیٹ کے لیے 3 امیدواروں ملک مبشر ماہل ایڈووکیٹ، ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ، اور ملک ابرار جسرہ ایڈووکیٹ کے درمیان یکم نومبر کو کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے ۔۔۔

۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالرحیم کی جانب سے جاری پولنگ اسکیم کے مطابق ضلع بھر کے 918 وکلا اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں گے ۔پولنگ کے لیے خوشاب اور قائدآباد کے 616 وکلا کے لیے ایڈیشنل سیشن جج نوید اقبال ، جوہرآباد اور نوشہرہ کے 224 وکلا کے لیے ایڈیشنل سیشن جج محمد بشیر ، جبکہ نورپور کے 60 وکلا کے لیے ایڈیشنل سیشن جج خالد اقبال خان کی عدالتوں میں پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔پولنگ کے دوران متعلقہ عدالتوں کے ججز ہی پولنگ افسران کے فرائض سرانجام دیں گے ۔

 

