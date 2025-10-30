صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی منڈی اور سبزی فروشوں کے اسٹالز سے چشمہ روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا

  • سرگودھا
مویشی منڈی اور سبزی فروشوں کے اسٹالز سے چشمہ روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا

کندیاں (نمائندہ دنیا)کندیاں میں مویشی منڈی کے لیے مستقل جگہ نہ ہونے کے باعث چشمہ روڈ کے اطراف میں مویشی فروشوں اور سبزی و فروٹ والوں نے اسٹالز قائم کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے ۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق، المعصوم چوک کے قریب ریلوے اراضی پر قائم پرانی منڈی کی لیز ختم ہونے پر ریلوے حکام نے جگہ خالی کروالی جس کے بعد بدھوار منڈی چشمہ ڈیرہ اسماعیل خان روڈ کے کناروں پر منتقل کر دی گئی۔ بین الصوبائی شاہراہ ہونے کے باعث بھاری گاڑیوں کی آمدورفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ مویشی منڈی کے لیے مستقل اور موزوں جگہ مختص کی جائے تاکہ ٹریفک کی صورتحال میں بہتری آسکے ۔

 

