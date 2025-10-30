صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی مہم بھرپور انداز میں جاری

  • سرگودھا
میانوالی میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی مہم بھرپور انداز میں جاری

میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع میانوالی میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم نومبر 2025 کے سلسلے میں بھرپور انداز میں جاری ہے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی اور۔۔۔

 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریوینٹو سروسز ڈاکٹر میاں کاشف علی نے تربیتی سیشنز کا معائنہ کیا۔ڈاکٹر رفیق خان نے کہا کہ مہم کا مقصد 6 ماہ سے 59 ماہ تک کے تمام بچوں کو ویکسینیشن فراہم کرنا ہے تاکہ کوئی بچہ خسرہ کی ویکسین سے محروم نہ رہے ۔ڈاکٹر میاں کاشف علی اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن محمد ناصر نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی آگاہی اور ویکسینیشن میں بھرپور کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تاج حیدر پل عوام کیلئے کھول دیا گیا

ڈی آئی جی ٹریفک کے استعمال سرکاری گاڑی کا بھی ای چالان ہو گیا

سلطان آباد میں کوئینز پارک کا افتتاح

چیف سیکریٹری کا اسپتالوں کا دورہ، ڈینگی انتظامات کا جائزہ

فش ہاربر پر ماہی گیروں کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ

وزیر صنعت کا سندھ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میوزیم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن