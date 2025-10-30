میانوالی میں خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی مہم بھرپور انداز میں جاری
میانوالی (نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع میانوالی میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم نومبر 2025 کے سلسلے میں بھرپور انداز میں جاری ہے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی اور۔۔۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریوینٹو سروسز ڈاکٹر میاں کاشف علی نے تربیتی سیشنز کا معائنہ کیا۔ڈاکٹر رفیق خان نے کہا کہ مہم کا مقصد 6 ماہ سے 59 ماہ تک کے تمام بچوں کو ویکسینیشن فراہم کرنا ہے تاکہ کوئی بچہ خسرہ کی ویکسین سے محروم نہ رہے ۔ڈاکٹر میاں کاشف علی اور ڈسٹرکٹ فوکل پرسن محمد ناصر نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی آگاہی اور ویکسینیشن میں بھرپور کردار ادا کریں۔