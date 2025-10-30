ترقیاتی منصوبوں میں پلاننگ کا فقدان، بہتری کے لیے مشاورت ضروری ہے ، ملک امیر اکبر کلیار
کندیاں (نمائندہ دنیا)عوامی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، شہر کی بہتری کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت کریں گے۔۔۔
، ان خیالات کا اظہارکندیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ملک امیر اکبر کلیار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ کندیاں شہر کے موجودہ حالات مایوس کن ہیں، عوام نے موجودہ حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں مگر حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ترقیاتی منصوبے بہتر منصوبہ بندی کے تحت کیے جائیں تو نتائج نمایاں طور پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومتی نمائندے ہم سے مشاورت کریں تو ہم علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات خدمات انجام دینے کو تیار ہیں۔